Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:07 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മ​നാ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ടി.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മ​നാ​ഫ് കെ.​എം (പ്ര​സി), ആ​സാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എ​ൻ.​പി (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ (ട്ര​ഷ), ആ​ഷി​ഖ് സൈ​ദ​റ​ക​ത്ത് (ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര), സി​റാ​ജ് പീ​ടി​ക​ക​ണ്ടി (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര.), അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മു​ല്ല​ന​ക​ത്ത് (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര.), യ​ഹ് യ ​തോ​പ്പി​യി​ൽ (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​മി​ൽ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര.), യൂ​നു​സ് സ​ലീം, അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ അ​ലി, യ​ഹ് യ ​തോ​പ്പ​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റോ​ഷ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് സൈ​ദ​റ​ക​ത്ത്, റ​ഹീ​സ് കി​ലാ​ക്കോ​ൾ (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്).


