Madhyamam
    9 Jan 2026 12:04 PM IST
    ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാഹി സെന്റർ മെഹ്ബൂല യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

    ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാഹി സെന്റർ മെഹ്ബൂല യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ
    ബി​ൻ​സീ​ർ,  റി​ഷാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് , അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) മെ​ഹ്ബൂ​ല യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, അ​ബ്ദു​നാ​സ​ർ മു​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ബി​ൻ​സീ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത് പു​റ​ങ്ങ് (പ്ര​സി), ഫ​ഹീം ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് (വൈ.​പ്ര​സി), റി​ഷാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബേ​പ്പൂ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ), അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), ജ​സീം ത​ബ്സീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), റ​ഫീ​ഖ് കാ​ക്കൂ​ർ (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ന​ന്തി (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), മു​ഹാ​സ് വി.​വി വ​ട​ക​ര (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര.), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ദ​നി, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പേ​ക്കാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നി​ബ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

