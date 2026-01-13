Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാഹി സെന്റർ മങ്കഫ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

    ഇന്ത്യൻ ഇസ്‍ലാഹി സെന്റർ മങ്കഫ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ
    റെ​മി​ൽ ഇ​സ്മ​യി​ൽ,      മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​മി​ർ          മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശു​ഐ​ബ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) മ​ങ്ക​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പേ​ക്കാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ർ​ശാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: എ​ൻ​ജി.​റെ​മി​ൽ ഇ​സ്മ​യി​ൽ (പ്ര​സി), ഫി​ൽ​സ​ർ.​കെ (വൈ.​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​മി​ർ യൂ.​പി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശു​ഐ​ബ് നേ​ലാ​മ്പ്ര (ട്ര​ഷ),അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് എ​സ്.​എം (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), ഉ​മ​ർ മു​ഖ്താ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), റ​ഹീ​സ് അ​ത്തോ​ളി (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), സ​ക​രി​യ്യ തോ​ട്ടു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര),അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി, കെ.​സി സ​അ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഫി​ൽ​സ​ർ.​കെ, എ​ൻ​ജി. ഫി​റോ​സ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, സ​ക​രി​യ്യ. ടി.​പി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്തി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശു​ഐ​ബ് (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ്)

