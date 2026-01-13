ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ മങ്കഫ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ (ഐ.ഐ.സി) മങ്കഫ് യൂനിറ്റ് 2026 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർമാരായ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് പേക്കാടൻ, മുഹമ്മദ് ഷെർശാദ് എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു.
ഭാരവാഹികൾ: എൻജി.റെമിൽ ഇസ്മയിൽ (പ്രസി), ഫിൽസർ.കെ (വൈ.പ്രസി), മുഹമ്മദ് ആമിർ യൂ.പി (ജന.സെക്ര), മുഹമ്മദ് ശുഐബ് നേലാമ്പ്ര (ട്രഷ),അബ്ദുൽ മനാഫ് എസ്.എം (ഓർഗനൈസിങ് സെക്ര), മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി (വിദ്യാഭ്യാസ സെക്ര), ഉമർ മുഖ്താർ കോട്ടക്കൽ (ദഅ് വ സെക്ര), റഹീസ് അത്തോളി (ഖുർആൻ ലേണിങ് സ്കൂൾ സെക്ര), സകരിയ്യ തോട്ടുപ്പറമ്പിൽ (സോഷ്യൽ വെൽഫയർ സെക്ര),അബ്ദുൽ അസീസ് സലഫി, കെ.സി സഅദ് പുളിക്കൽ, ഫിൽസർ.കെ, എൻജി. ഫിറോസ് ചുങ്കത്തറ, സകരിയ്യ. ടി.പി, താജുദ്ദീൻ നന്തി, മുഹമ്മദ് ശുഐബ് (കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എക്സിക്യുട്ടിവ്)
