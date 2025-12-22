Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഇ.​എ. റ​ഷീ​ദ് ,മ​ഷൂ​ർ ,ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൂ​ളി​മു​ട്ടം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: റ​ഷീ​ദ് ഇ.​എ എ​റ​വ​റാം​കു​ന്ന് (പ്ര​സി), ജം​ഷീ​ർ തി​രു​ന്നാ​വാ​യ (വൈ.​പ്ര​സി), മ​ഷൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൂ​ളി​മു​ട്ടം (ട്ര​ഷ), ആ​രി​ഫ് പു​ളി​ക്ക​ൽ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), ഫൈ​സ​ൽ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), മു​ർ​ഷി​ദ് അ​രീ​ക്കാ​ട് (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), ന​ഹാ​സ് മ​ങ്ക​ട (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര), മു​ർ​ഷി​ദ്, ആ​രി​ഫ് (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

