Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:23 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഹ​സ്സാ​വി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഹ​സ്സാ​വി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കെ.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്,        ആ​സി​ഫ് ന​ട​ക്ക​ൽ,      മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നൂ​ബ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) ഹ​സ്സാ​വി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ യൂ​നു​സ് സ​ലീം, അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ് വേ​ങ്ങ​ര (പ്ര​സി.), നാ​ഫി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), ആ​സി​ഫ് ന​ട​ക്ക​ൽ വ​ട​ക​ര (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നൂ​ബ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി (ട്ര​ഷ.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ക്കി​ർ ന​ന്തി (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര.), സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര.), റി​യാ​സ് പു​ന്ന​ശ്ശേ​രി (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര.), ഇ.​എം. റി​ജാ​സ് (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര.), യാ​ഷി​ഖ് നി​ല​മ്പൂ​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര.), ടി.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നൂ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ക്കി​ർ ന​ന്തി (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂട്ടി​വ്).

    TAGS:Kuwait NewsIndian Islamic Centerunit officersgulf news malayalam
