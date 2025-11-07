Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 1:15 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്
    കെ.​എ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെന്റർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ​ർ​ശ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 റി​ഗ്ഗ​ഈ ഔ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കെ.​എ​ൻ. സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യൂ​നു​സ് സ​ലീം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ദ​നി, മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി, ടി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്, ന​ബീ​ൽ ഫാ​റോ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 99776124, 65829673.

