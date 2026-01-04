Begin typing your search above and press return to search.
    4 Jan 2026 2:00 PM IST
    4 Jan 2026 2:00 PM IST

    പെ​ൺ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പൊ​തു സ​ദാ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    പെ​ൺ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ത്‌​ല​യി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ൽ പെ​ൺ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് അ​നു​ചി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പൊ​തു സ​ദാ​ചാ​ര ലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പെ​ൺ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ​ക്കു​ചു​റ്റും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ന്ന വീ​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ, സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ത​ന്റേ​താ​ണെ​ന്നും വീ​ഡി​യോ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ക്ലി​പ്പ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ത്‍ല​യി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പെ​ൺ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ളെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​നു​ചി​ത രീ​തി​ക​ളും പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വീ​ഡി​യോ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രും രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു ധാ​ർ​മി​ക​ത ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ രീ​തി​ക​ളോ ക​ണ്ടാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി.

