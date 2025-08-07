Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 Aug 2025 10:27 AM IST
Updated Ondate_range 7 Aug 2025 10:27 AM IST
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓപൺ ഹൗസ് വ്യാഴാഴ്ച. ജലീബ് അൽ ഷുവൈക്കിലെ ബി.എൽ.എസ് സെന്ററിൽ വൈകീട്ട് നാലിന് ഓപൺ ഹൗസ് ആരംഭിക്കും. മൂന്നു മുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അംബാസഡർ ഡോ. ആദർശ് സ്വൈക, എംബസി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. പ്രവാസികൾക്ക് ഓപൺ ഹൗസിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം.
