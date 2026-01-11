Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    11 Jan 2026 10:19 AM IST
    11 Jan 2026 10:19 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ​​ത്രി​പ​തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    എം​ബ​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ 25 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹി​ന്ദി പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ​​ത്രി​പ​തി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യോ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച മു​ബാ​റ​ക് റ​ഷീ​ദ് അ​ൽ അ​സ്മി, സാ​ദ് ദാ​ഹെ​ർ സാ​ദൂ​ൺ അ​ൽ റ​ഷീ​ദി, ഇ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി അ​ൽ​കൗ​ട്ട്, സ​ലാ എ.​എം ഖ​ല​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം​ബ​സി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക-​ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യാ​ണ് ജ​നു​വ​രി 10ന് ​ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹി​ന്ദി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

