Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:09 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വാ​യി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വങ്ങ​ളോ​ടും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള സ​മ​ർ​പ​ണ​ത്തെ അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം വാ​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​യും മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​വും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​സം​ബ്ലി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യാ​ണ് വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ 26 ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​ന​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian Embassy celebrates constitution day
    Similar News
    Next Story
    X