Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 6:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 6:05 PM IST

    ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി

    ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം
    ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക്​ ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി. കുവൈത്ത് സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും വാർത്തകളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രവാസികളെ എംബസി ഉണർത്തി. ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റുവിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    സംശയങ്ങൾക്ക് community.kuwait@mea.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ എംബസിയുടെ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറായ +965 65501946 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

    TAGS:Kuwaitindian embassyIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Indian Embassy in Kuwait issues cautionary advisory
