Madhyamam
    19 Nov 2025 11:36 AM IST
    19 Nov 2025 11:36 AM IST

    ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ആൻഡ് ആർട്സ് സൊസൈറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

    ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ആൻഡ് ആർട്സ് സൊസൈറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര, സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സൊ​സൈ​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.​

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ രൂ​പവത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ഏ​ഴ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​മി​തി​യെ യോ​ഗം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ക്ഷേ​മം സ​മ​യ ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ക, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര, സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാകു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യം. സ​മാ​ന ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ രൂ​പവത്ക​ര​ണം വൈ​കാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജീ​വ്‌ ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി, കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ, ഷെ​റി​ൻ മാ​ത്യു കൊ​ട്ടാ​രം, അ​നൂ​പ് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും, തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

