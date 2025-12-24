Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:22 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഷ​ഹാ​സ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി മു​നീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​യാ​സ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) ഫ​ർ​വാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ യൂ​നു​സ് സ​ലീം, മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷ​ഹാ​സ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി (പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി (വൈ.​പ്ര​സി), മു​നീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​യാ​സ് മ​ണ​പ്ര​ത്ത് (ട്ര​ഷ), ഇ​മ്രാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്. സെ​ക്ര), ജം​ഷീ​ദ് എ​ട​വ​ണ്ണ (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), ഫൈ​ജാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഹാ​ൽ എം.​കെ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര), ന​ബീ​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക്, അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​മ്രാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്, ജം​ഷീ​ദ് എ​ട​വ​ണ്ണ (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

    Kuwait News
