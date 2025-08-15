Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:21 PM IST

    സ്വാത​ന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യക്കാർ

    ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ചടങ്ങ് രാവിലെ 7.30ന്
    സ്വാത​ന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യക്കാർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലും സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​കൾ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​ണ്. ര​ക്ത​ദാ​ന, ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ വി​പു​ലമാ​യ ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കും. രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ 8.15 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. എം​ബ​സി പ​രി​സ​ര​ത്ത് വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങന് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ച​ട​ങ്ങി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എം​ബ​സി​യി​ല​ക്ക് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​കും. ച​ട​ങ്ങി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി​യോ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി​യോ ക​രു​ത​ണം.സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​സു​ല​ർ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്തര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​വ​ർ​ക്ക് എം​ബ​സി​യെ നേ​രി​ട്ട് സ​മീ​പി​ക്കാം.

    ആശംസ നേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത​തും സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കാ​നും ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് എം​ബ​സി പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​ബം​സ​ഡ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

