Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    10 Dec 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:27 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​പ്പ​ൽ ‘സാ​ർ​ഥ​ക്’ കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​പ്പ​ൽ ‘സാ​ർ​ഥ​ക്’ കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ് സാ​ർ​ഥ​കി​നെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​സി.​ജി.​എ​സ് സാ​ർ​ഥ​ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ശു​​വൈ​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ക​പ്പ​ലി​നെ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക വീ​ശി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം 12 വ​രെ ക​പ്പ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ തു​ട​രും.

    ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് നാ​വി​ക-​തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സാ​ർ​ഥ​ക്കി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​വൈ​ത്ത് നാ​വി​ക സേ​ന​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക അ​ഭ്യാ​സ​വും ന​ട​ത്തും.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്നാ​ണു പ്ര​തീ​ക്ഷ.​ഇ​ന്ത്യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി സാ​ർ​ഥ​ക്, സ​മു​ദ്ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ പ​ട്രോ​ൾ വെ​സ​ൽ ആ​ണ്. ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എം​ബ​സി നേ​ര​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Indian Coast Guard ship 'Sarthak' in Kuwait
