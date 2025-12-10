ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പൽ ‘സാർഥക്’ കുവൈത്തിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലായ ഐ.സി.ജി.എസ് സാർഥക് കുവൈത്തിൽ എത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ശുവൈക് തുറമുഖത്ത് കപ്പലിനെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ ത്രിവർണ പതാക വീശി ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ഈ മാസം 12 വരെ കപ്പൽ കുവൈത്തിൽ തുടരും.
ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് നാവിക-തീരസംരക്ഷണ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കപ്പലിന്റെ സൗഹൃദ സന്ദർശനം. സന്ദർശന കാലയളവിൽ സാർഥക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുവൈത്ത് നാവിക സേനയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസവും നടത്തും.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തീരസംരക്ഷണ സേനകൾക്കിടയിലെ പരസ്പര ധാരണയും പ്രവർത്തന സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ സന്ദർശനം സഹായകമാകും എന്നാണു പ്രതീക്ഷ.ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമി സാർഥക്, സമുദ്ര നിരീക്ഷണവും രക്ഷാപ്രവർത്തന ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ഓഫ്ഷോർ പട്രോൾ വെസൽ ആണ്. കപ്പൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സ്വദേശികളിൽനിന്ന് എംബസി നേരത്തെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
