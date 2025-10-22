Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 'ഓ​ണ​വ​ർ​ണം'

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം‘​ഓ​ണ​വ​ർ​ണം’ ഐ.​ബി.​എ.​കെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മ​ണി​മാ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​ട് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഐ. ​എ.​എ​ഫ് ‘ഓ​ണ​വ​ർ​ണം-2K25’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ൻ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി ഐ.​ബി.​എ.​കെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മ​ണി​മാ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷെ​റി​ൻ മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ. ​എ. എ​ഫ്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഡോ.​സു​സോ​വ​ന്ന സു​ജി​ത്, ഷൈ​ജി​ത്, അ​നി​ൽ പി ​അ​ല​ക്സ്‌, ജി​നു വൈ​ക​ത്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​യോ കി​ഴ​ക്കേ​വീ​ടാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​വ​ർ സു​രേ​ഷ് ചാ​ലി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ര​വി​ന്ദ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബോ​ണി കു​ര്യ​ൻ, ജോ​ബി ,ലി​ജോ, ജു​ബി ലി​യോ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​മ​ല ദേ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വാ​ദ്യ മേ​ള​ങ്ങ​ളോ​ടെ മാ​വേ​ലി​യെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ഹെ​ല​ൻ സൂ​സ​നും രോ​ഹി​ത് എ​സ് നാ​യ​റും ഒ​രു​ക്കി​യ ഗാ​ന​മേ​ള ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

