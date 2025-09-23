Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:42 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൈ​മാ​റി. ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക സ​ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ​നി​യ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഹൈ​ക്ക​മീഷ​ണ​റാ​യി ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ.

    TAGS:Kuwait NewsIndian AmbassadorKuwaiti Prime ministergulf news malayalam
