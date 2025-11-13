Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:53 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ യോ​ഗ്യ​ത ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ യോ​ഗ്യ​ത ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റി
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ്യ​യു​മാ​യി

    കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​ യോ​ഗ്യ​ത​പ​ത്ര പ​ക​ർ​പ്പ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത്- ഇ​ന്ത്യ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി വി​ജ​യി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സഡ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ന്യു​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​ക്ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ട്.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​കമീഷ​നി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹൈ​കമീ​ഷ​ണ​റാ​യും ബ്ര​സൽ​സ്, ടോ​ക്യോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഡെ​സ്കു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃപ​തി​യു​ടെ നി​യ​മ​നം കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    TAGS:gulfnewsKuwait
