    Kuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബ​സാ​ഡ​ർ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:24 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബ​സാ​ഡ​ർ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബ​സാ​ഡ​ർ അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. കു​വൈ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യെ കെ​നി​യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഹൈ​ക്ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ത​ന്റെ സേ​വ​ന​കാ​ല​ത്ത്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഡോ. ​സ്വൈ​ക നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​യെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ വൈ​കാ​തെ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും.

