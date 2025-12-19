Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 19 Dec 2025 8:33 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 8:33 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​വൈ​ത്ത്-​ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    TAGS:gulfnewsgulfKuwait
    News Summary - Indian Ambassador meets Deputy Foreign Minister
