19 Dec 2025 8:33 AM IST
Updated Ondate_range 19 Dec 2025 8:33 AM IST
ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
News Summary - Indian Ambassador meets Deputy Foreign Minister
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹുമായി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പരമിത ത്രിപതി കൂടികാഴ്ച നടത്തി.
ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും പ്രധാന പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിലെ കുവൈത്ത്-ഇന്ത്യ ബന്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിലയിരുത്തി.
