കുവൈത്ത് ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു ഇന്ത്യ

കുവൈത്ത് ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു ഇന്ത്യtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സിവിലിയമാരെയും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരിച്ച ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ കുടുംബത്തിന് അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിവരുന്നതായി അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കുവൈത്ത് അധികൃതരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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