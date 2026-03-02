Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 2 March 2026 10:02 AM IST
Updated Ondate_range 2 March 2026 10:02 AM IST
കുവൈത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഇന്ത്യtext_fields
News Summary - India stands in solidarity with Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ കുവൈത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഇന്ത്യ. വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ.എസ്. ജയശങ്കർ കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
കുവൈത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ കുവൈത്തിനോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഡോ. ജയശങ്കർ അറിയിച്ചു. കുവൈത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും അതിന്റെ പ്രദേശങ്ങളുടെ സമഗ്രതയെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും സൂചിപ്പിച്ചു.
