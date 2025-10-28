Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:51 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​തൃ​സം​ഗ​മം

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​തൃ​സം​ഗ​മം
    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മം​ഗ​ഫി​ലെ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ 'ലു​മോ​റ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മാ​തൃ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഇ​ന്ന​ർ​വീ​ൽ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മം മു​തി​ർ​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ഹി​ന്ദി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ന​സ്രീ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗം ഡോ.​പ്ര​ശാ​ന്തി ആ​ർ പ്ര​സാ​ദ്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്രാ മ​ണ്ഡ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ബി​ത രാ​ജേ​ന്ദ്ര പ​ട്ടേ​ൽ, സ​മി​യ സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദ​ന്ത പ​രി​പാ​ല​നം, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഡോ. ​പ്ര​ശാ​ന്തി ആ​ർ പ്ര​സാ​ദ് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് ചി​ത്ര ര​ച​നാ​മ​ത്സ​രം, രം​ഗോ​ളി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ൽ നൗ​ഷി​ൻ സ​ജ്ജാ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. രം​ഗോ​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്മി ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. അ​മ്മ​മാ​രു​ടേ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കി​ൻ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രു​ടെ​യും നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് ശ്രീ​ദേ​വി നീ​ല​ക​ണ്ണ​ൻ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ പ്രേ​മ ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം, നാ​ജി​യ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​ന്ന​ർ വീ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റീ​ജ സ​ന്തോ​ഷ്, ധ​ന്യ അ​നി​ഷ്, അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി ഹ​ഫീ​സ ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

