ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ മാതൃസംഗമം
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മംഗഫിലെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ 'ലുമോറ' എന്ന പേരിൽ മാതൃസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിലെ അമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇന്നർവീൽ’ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമം മുതിർന്ന അധ്യാപികയും ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവിയുമായ നസ്രീൻ ഫാത്തിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുവൈത്ത് ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ അംഗം ഡോ.പ്രശാന്തി ആർ പ്രസാദ്, മഹാരാഷ്ട്രാ മണ്ഡൽ കുവൈത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബബിത രാജേന്ദ്ര പട്ടേൽ, സമിയ സലീം എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ദന്ത പരിപാലനം, ശുചിത്വം എന്നിവ ആസ്പദമാക്കി ഡോ. പ്രശാന്തി ആർ പ്രസാദ് ക്ലാസ് എടുത്തു.
സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമ്മമാർക്ക് ചിത്ര രചനാമത്സരം, രംഗോളി മത്സരം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിത്രരചനയിൽ നൗഷിൻ സജ്ജാദ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. രംഗോളി മത്സരത്തിൽ ലക്ഷ്മി ഒന്നാമതെത്തി. അമ്മമാരുടേയും വിദ്യാർഥികളുടെയും വിവിധ കലാ പരിപാടികളും കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ വിഭാഗം അധ്യാപികമാരുടെയും നൃത്തനൃത്യങ്ങളും നടന്നു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീദേവി നീലകണ്ണൻ, കോഓഡിനേറ്റർമാരായ പ്രേമ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, നാജിയ ഖാദർ എന്നിവർ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. ഇന്നർ വീൽ സെക്രട്ടറിമാരായ റീജ സന്തോഷ്, ധന്യ അനിഷ്, അമ്മമാരുടെ പ്രതിനിധി ഹഫീസ ഷാഹിദ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
