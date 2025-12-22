Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:17 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം
    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മം​ഗ​ഫി​ലെ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ 16 വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 32 വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നൗ​മി ഡി​സൂ​സ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി സ്കൂ​ൾ) ഡേ​വി​ഡ് മാ​ത്യു സാ​മു​വ​ൽ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ൾ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മാ​ഹി​ർ ഐ​മ​ൻ (ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ), പ്ര​ണ​വ് ശ്രീ​റാം (ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ), നി​വേ​ദി​ത പ്ര​സാ​ദ് (യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ), അ​ന​ന്യ അ​നി​ൽ ടോം (​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    കു​വൈ​ത്ത് ടൈം​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ സ​ജീ​വ് പീ​റ്റ​ർ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ജ്ജാ​ദ് വ​ലി​യ, കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. രാ​ജേ​ഷ് സാ​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി. സി.​ബി.​എ​സ്. ഇ ​പൊ​തു പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡോ.​പി.​എ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക സ്വ​ർ​ണ പ​ത​ക്കം ച​ട​ങ്ങി​ൽ പേ​സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ പി.​എ. സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ല​യി​ൽ മൂ​സ​ക്കോ​യ കൈ​മാ​റി. പേ​സ് ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഡ്വ. ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പേ​സ് ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹി​ശാം, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ.​കെ. സ​ലീം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശി​ഹാ​ബ് നീ​ല​ഗി​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

