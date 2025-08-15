Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:04 PM IST

    എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’

    inauguration
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ഐ.​ബി.​പി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൈ​സ​ർ ടി.​ ഷാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫ്ര​ഷ്, ഫ്രോ​സ​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും, മാം​സം, ഭ​ക്ഷ്യേ​ത​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ചു​രി​ദാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ‘ബൈ 2 ​ഗ​റ്റ് 1’ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ ഐ.​ബി.​പി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൈ​സ​ർ ടി. ​ഷാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​ബി.​പി.​സി സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം കു​ൽ​ദീ​പ് സി് ​ലാം​ബ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം എ​സ്.​കെ. വാ​ധ​വാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ദാ​ഫ്രി, കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ക്സ്പേ​ർ​ട്ട് അ​ജി​ത് ബ​റോ​ട്ട്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി’ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന്

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണം, സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ക​ട​നം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വേ​റി​ട്ട​താ​യി.വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 50ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. ബോ​ളി​വു​ഡ് ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര നി​ർ​മ്മാ​ണ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    ലു​ലു ഹാ​പ്പി​നെ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ് വ​ഴി പ്ര​ത്യേ​ക യാ​ത്രാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ഫെ​സ്റ്റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഈ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യോ ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് 12 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് LULU22 എ​ന്ന പ്രൊ​മോ കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. കു​വൈ​ത്തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​കും ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. ഒ​യാ​സി​സ് ലോ​യ​ൽ​റ്റി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1,000 വെ​ൽ​ക്കം മൈ​ലു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ലു​ലു അ​ൽ റാ​യി​യി​ലെ ഇ​ൻ-​സ്റ്റോ​ർ ബു​ക്കിം​ഗു​ക​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് സേ​വ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടും.

