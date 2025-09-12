Begin typing your search above and press return to search.
    താ​ൽ​പ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ; സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും

    കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മൂ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, വ്യോ​മ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

