Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:49 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ 8.15 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    രാ​വി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കും. പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    എം​ബ​സി പ​രി​സ​ര​ത്ത് വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കു ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​കും. ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി​യോ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി​യോ ക​രു​ത​ണം.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ലി​ങ്ക് https://forms.gle/VWTni8PCEnc7ssbr8

    X