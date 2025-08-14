Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:57 AM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; ഇന്ത്യൻ എംബസി ആഘോഷം രാവിലെ 7.30ന്

    indian embassy
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യയുടെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതൽ 8.15 വരെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കുവൈത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ​ങ്കെടുക്കാം.

    രാവിലെ അംബാസഡർ ഡോ.ആദർശ് സ്വൈക ദേശീയപതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം വായിക്കും. പ​​ങ്കെടുക്കുന്നവർ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.എംബസി പരിസരത്ത് വാഹന പാർക്കിങിന് അനുവാദമുണ്ടാകില്ല. ചടങ്ങിന് എത്തുന്നവർ ഗൾഫ് റോഡിന് സമീപം വാഹനങ്ങൾ പാർക്കുചെയ്യണം. ഇവിടെനിന്ന് എംബസിയിലക്ക് ഷട്ടിൽ സർവിസ് ഉണ്ടാകും. ചടങ്ങിന് എത്തുന്നവർ സിവിൽ ഐഡിയോ, പാസ്​പോർട്ട് കോപ്പിയോ കരുതണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് https://forms.gle/VWTni8PCEnc7ssbr8

