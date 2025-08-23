Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:00 PM IST

    ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    kuwait balavedi
    ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് സാ​ൽ​മി​യ മേ​ഖ​ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മെ​ഹ​ബു​ള്ള ക​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി അ​ബു​ഹ​ലി​ഫ മേ​ഖ​ല ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ​വി​ൻ രാ​മ​നാ​ഥ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​റി​ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും, ആ​ഗ്നെ​സ് ജോ​ജി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ആ​മു​ഖ​വും വാ​യി​ച്ചു. ബ്ര​സി​ല്ല ബേ​സി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്ര​യാ​ൻ ബേ​സി​ൽ, ശ​ങ്ക​ർ റാം, ​പി.​ബി സു​രേ​ഷ്, നി​മ്യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബാ​ല​വേ​ദി അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബെ​ൽ അ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജു​വാ​ന തെ​ര​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി മി​ന്നാ​രം ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​മി​യ ന​സ്‌​റി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രേ​മ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ഹ്‌​ന ന​സ്‌​റി​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സാ​ൽ​മി​യ ബാ​ല​വേ​ദി മാ​രി​വി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യോ​ണ ജോ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും മാ​മ്പ​ഴം ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​വാ​ൻ ഷി​നോ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ക​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ന്ദ​ന ല​ക്ഷ്മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജാ​ന​റ്റ് ഡി​സ​ൽ​വ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. ചാ​രു ല​ക്ഷ്മി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി. ബാ​ല​വേ​ദി അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​വാ​നി ശൈ​മേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ദി​ൽ റി​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മം​ഗ​ഫ് ക​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കീ​ർ​ത്ത​ന ഷാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത അ​ധ്യ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​വേ​ദ് സ​തീ​ഷ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. കാ​ർ​ത്തി​ക ഷാ​നി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ബാ​ല​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല ആ​ക്ടിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദി​നാ​ദ് ബി​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ഞ്ചാ​ടി ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വൈ​ഗ വി​പി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

