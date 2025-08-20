സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവും കാവ്യാലാപന മത്സരവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലയാളം മിഷൻ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ, എസ്.എം.സി.എ കുവൈത്ത് മേഖല സമിതി എന്നിവ സംയുക്തമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവും കാവ്യാലാപന മത്സരവും നടത്തി. അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എസ്.എം.സി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോന ജോർജ് മഞ്ഞളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ജെ. സജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
എസ്.എം.സി.എ വിമൻസ് വിങ് സെക്രട്ടറി ലൈസ ജോർജ് തെക്കേൽ വിമൻസ് വിങ് റീൽസ് മത്സരത്തിന്റെ ഫ്ലെയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കുട്ടികൾ ദേശഭക്തി ഗാനവും, ഉപകരണ സംഗീതവും അവതരിപ്പിച്ചു. ജോർജ് മാനുവൽ, മനോജ് ദേവസ്യ, ഷിജോ വർഗീസ്, ജുബിൻ മാത്യു, പ്രിൻസ് ജോസഫ്, റിൻസി തോമസ്, വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളായ കാൽവിൻ ബിനു, മിലിയ രാജേഷ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
എസ്.എം.സി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബോബിൻ ജോർജ് എടപ്പാട്ട് സ്വാഗതവും സെൻട്രൽ ട്രഷറർ സോണി മാത്യു താഴാംമഠത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
‘സുഗതാഞ്ജലി’ കാവ്യാലാപന മേഖല തല മത്സരത്തിൽ സബ്ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മിഷേൽ, അയോണ, ജെനീഷ എന്നിവരും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ എർലിൻ, അതാലിയ, അഥീന എന്നിവരും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി ചാപ്റ്റർ തല മത്സരങ്ങൾക്ക് അർഹത നേടി.
ഷാജിമോൻ ഈരേത്ര, സ്റ്റാൻലി ചിറ്റാട്ടുകര, തോമസ് കറുകക്കളം, രാജേഷ് കൂത്രപ്പള്ളി, ബൈജു, ജോസഫ്, പ്രിൻസ് ജോസഫ്, ബിജു ജോസഫ്, അരുൺ മാത്യു, സിജു ഫ്രാൻസിസ്, ടോമി ചൂനാട്ട്, ജോജി ജോസഫ്, ബിജു പി. ആന്റോ, റിനീഷ് വർഗീസ്, സജി ജോൺ, റെജിമോൾ അലക്സ്, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
