Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:52 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ, എ​സ്.​എം.​സി.​എ കു​വൈ​ത്ത് മേ​ഖ​ല സ​മി​തി എ​ന്നി​വ

    സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജോ​നാ ജോ​ർ​ജ് മ​ഞ്ഞ​ളി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ, എ​സ്.​എം.​സി.​എ കു​വൈ​ത്ത് മേ​ഖ​ല സ​മി​തി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​സ്.​എം.​സി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ന ജോ​ർ​ജ് മ​ഞ്ഞ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലൈ​സ ജോ​ർ​ജ് തെ​ക്കേ​ൽ വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫ്ലെ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​വും, ഉ​പ​ക​ര​ണ സം​ഗീ​ത​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജോ​ർ​ജ് മാ​നു​വ​ൽ, മ​നോ​ജ് ദേ​വ​സ്യ, ഷി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജു​ബി​ൻ മാ​ത്യു, പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, റി​ൻ​സി തോ​മ​സ്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ കാ​ൽ​വി​ൻ ബി​നു, മി​ലി​യ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    എ​സ്.​എം.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ട​പ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി മാ​ത്യു താ​ഴാം​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി’ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മേ​ഖ​ല ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ബ്ജൂനി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ഷേ​ൽ, അ​യോ​ണ, ജെ​നീ​ഷ എ​ന്നി​വ​രും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ർ​ലി​ൻ, അ​താ​ലി​യ, അ​ഥീ​ന എ​ന്നി​വ​രും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി.

    ഷാ​ജി​മോ​ൻ ഈ​രേ​ത്ര, സ്റ്റാ​ൻ​ലി ചി​റ്റാ​ട്ടു​ക​ര, തോ​മ​സ് ക​റു​ക​ക്ക​ളം, രാ​ജേ​ഷ് കൂ​ത്ര​പ്പ​ള്ളി, ബൈ​ജു, ജോ​സ​ഫ്, പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ബി​ജു ജോ​സ​ഫ്, അ​രു​ൺ മാ​ത്യു, സി​ജു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ടോ​മി ചൂ​നാ​ട്ട്, ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ്, ബി​ജു പി. ​ആ​ന്റോ, റി​നീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ജി ജോ​ൺ, റെ​ജി​മോ​ൾ അ​ല​ക്സ്, എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationIndependence DayKuwait NewsPoetry recitation competition
    News Summary - Independence Day celebration and poetry recitation competition
    Similar News
    Next Story
    X