Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:46 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:46 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന; ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി

    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 2.35 ല​ക്ഷം വി​സ​ക​ൾ
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന; ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദാ​ര​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഇ​തു​വ​രെ 2.35 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത​താ​യി സു​ര​ക്ഷ​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.



    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും നി​ല​വി​ൽ ‘കു​വൈ​ത്ത് വി​സ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​രോ ഗ​വ​ര്‍ണ്ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പും ദി​വ​സേ​ന ഏ​ക​ദേ​ശം 1,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ വി​സ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റു ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 6000 വി​സ​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ്, ബി​സി​ന​സ്, ഫാ​മി​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​സ​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടൂ​റി​സ്റ്റ്, ഫാ​മി​ലി, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്, ബി​സി​ന​സ് വി​സ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘കു​വൈ​ത്ത് ഇ-​വി​സ’ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ ജി.​സി.​സി നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. വി​സ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ​യും അ​വ​രു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

