Posted Ondate_range 29 March 2026 10:34 AM IST
Updated Ondate_range 29 March 2026 10:34 AM IST
രാജ്യത്ത് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന
News Summary - Increase in the number of cases in the country
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. 2025-ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരം. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സുതാര്യത ശക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ സാദ് അൽ സഫ്രാൻ പറഞ്ഞു. 2025-ൽ 49,763 കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതായും മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രവണതകളും ശതമാന വ്യത്യാസങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസുകളുടെ നടപടികളും കോടതി വിധികളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
