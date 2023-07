നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വർധനവ്; സാമ്പത്തിക മേഖല ഉണർവിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല ഉ​ണ​ർ​വി​ൽ. വി​വി​ധ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ മൊ​ത്തം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ല്‍ 1.98 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന പ്ര​കാ​രം സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലും 2.89 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ.

സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് കു​വൈ​ത്ത് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം 1.98 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 47.839 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റി​ലെ​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലും 16.05 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ല്‍ 9.95 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ ജൂ​ണ്‍ വ​രെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കും ന​ൽ​കി​യ മൊ​ത്തം വാ​യ്പാ തു​ക 52.983 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്ത് 52.447 ബി​ല്യ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വാ​യ്പ​ക​ളി​ൽ ജൂ​ണ്‍ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 0.41 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഇ​ക്വി​റ്റി വാ​യ്പ​ക​ളി​ലും, ബാ​ങ്കി​ത​ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ളി​ലും വ​ര്‍ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സി.​ബി.​കെ​യു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​വ് വ​രും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​വൈ​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ, നി​ക്ഷേ​പ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കും. 2022-2023 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 6.4 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ മി​ച്ചം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. മു​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 4.3 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു മി​ച്ചം. 2022-2023 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം 54.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 28.8 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Increase in investments; The financial sector is on the alert