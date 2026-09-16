Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഇൻകാസ് ഓണാഘോഷം ഒമ്പതിന്; ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻകാസ് ഓണാഘോഷം ഒമ്പതിന്; ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ രാജീവ് നടുവിലുമുറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കുവൈത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് ജേക്കബ് ചണ്ണപ്പേട്ട, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരത്തിന് ഫ്ലയർ കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ഫുഡ് കൂപ്പൺ ചെയർമാൻ രാജീവ് നടുവിലുമുറി സാറാമ്മ ജോൺസണ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് സോമൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അലക്സ് മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.മീഡിയ കൺവീനർ മധു മാഹി, കുര്യൻ തോമസ് പൈനുംമൂട്ടിൽ, ബാബു പനമ്പള്ളി, മാത്യു ചെന്നിത്തല, ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരം, ബിജു അലക്സാണ്ടർ, സാറാമ്മ ജോൺസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആഘോഷത്തിനായുള്ള വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപവത്കരിച്ചു. ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനു ഖൈത്താനിലെ രാജ്ധാനി പാലസ് റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ‘ഓണപ്പെരുമ’ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Incas Onam celebrations to begin at 9am; flyer released
    Next Story
    X