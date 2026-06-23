ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് യൂത്ത് വിങ് ഭാരവാഹികൾ

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Posted Ondate_range 23 Jun 2026 1:27 PM IST
Updated Ondate_range 23 Jun 2026 1:27 PM IST
ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് യൂത്ത് വിങ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
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News Summary - INCAS Kuwait Youth Wing Officers
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് യുവജന വിഭാഗമായ 'ഇൻകാസ് കുവൈത്ത് യൂത്ത് വിംഗ്' രൂപീകരിച്ചു. കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും കോൺഗ്രസ് ആദർശങ്ങൾ യുവാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. അജു ആൽബർട്ട്, ഉസാമ വാഹിദ്, സുമിത്ത് സൈമൺ എന്നിവരെയാണ് യൂത്ത് വിംഗ് കോഡിനേറ്റർമാർ. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള കർമ്മപദ്ധതികൾ യൂത്ത് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായും അറിയിച്ചു.
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