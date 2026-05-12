Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightതിരുവനന്തപുരം ജില്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 May 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 12:10 PM IST

    തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അബ്ബാസിയ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സം സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘടന പ്രസിഡന്റ് നസീർ മക്കി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെയർമാൻ ബിജു സ്റ്റീഫൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ജി.ഡി ഷിബുരാജ്, അമാനുള്ള,റസിയ, ഷാജഹാൻ, ദീപുജീവൻ,സജീദ് വിതുര, ഹജീർ കണിയാപുരം, ഷീലആന്റണി, ശോഭന മണിയൻ,ശോഭ വിതുര, അനീഷ, സീനത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. സാജു പി.എസ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിബു രാജ്‌ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായി സീനത്ത്, അനീഷ (കൺവീനർ), ഷമീന, റാജില, അൻസാർ, രമവിതുര(ജോ. കൺവീനർ ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitPravasi Association
    News Summary - Inauguration of Thiruvananthapuram District Pravasi Association Abbasiya Unit
    Similar News
    Next Story
    X