Madhyamam
    Kuwait
    26 Sept 2025 1:41 PM IST
    26 Sept 2025 1:41 PM IST

    സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്തും പ​ശു​പ്പാ​റ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക്ല​ബ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മിച്ച

    പാ​ലി​യേ​റ്റിവ് സെ​ന്റ​റി​ന്‍റ​യും ക​മ്യൂണി​റ്റി ഹാ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യും ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്തും ഇ​ടു​ക്കി ഉ​പ്പു​ത​റ പ​ശു​പ്പാ​റ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക്ല​ബ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യും ചേ​ർ​ന്നു പ​ശു​പ്പാ​റ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും ക​മ്യൂണി​റ്റി ഹാ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ബ്ര​റി​യും ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ്‌ മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​എ​ൻ.​ജ്യോ​തി​ദാ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ താ​ലൂ​ക്ക്‌ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​രി​ച്ച​ൻ നീ​രാ​നാം​കു​ന്നേ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ ക​ട്ട​പ്പ​ന ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി ജോ​ണും, വി​വി​ധ മെ​റി​റ്റ്‌ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ്പു​ത​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ജെ​യിം​സ് ജേ​ക്ക​ബും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​നാ​ട് സ​ർ​വീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ശു​പ്പാ​റ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക്ല​ബ്സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ബി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. രാ​ജ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​തീ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​സ്തു​ല സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 38 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​രം​ഭം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്ത​രി​ച്ച പീ​രു​മേ​ട്‌ എം.​എ​ൽ.​എ.​വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഇ​രു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ക്ല​ബി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും കൊ​ല്ലം നീ​ണ്ട​ക​ര​യി​ലും സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​മ്മ്യൂ​നി​റ്റി സ​ർ​വീ​സ്‌ പ്രൊ​ജ​ക്ടു​ക​ളു​ണ്ട്‌. വ​ർ​ഷ​വും ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ചി​കി​ത്സാ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​താ​യും സാ​ന്ത്വ​നം കു​വൈ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    X