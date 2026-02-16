Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ഇ​നാ​സ്ക് ചി​ത്രക​ലാ​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും

    ഇ​നാ​സ്ക് ചി​ത്രക​ലാ​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും
    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​നാ​സ്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ​യ ഇ​നാ​സ്ക് (ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്സ്‌ സ്പെ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്) ‘ഹ​ലാ കാ​ൻ​വാ​സ് സീ​സ​ൺ -2’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ചി​ത്രക​ലാ​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശു​വൈ​ഖ് ബീ​ച്ച് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 40ഓ​ളം ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ, ലൈ​വ് ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പ്, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ കു​ള​ന​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​നാ​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഡ്രോ​യി​ങ് മ​ത്സ​രം, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ്ലെ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മും​താ​സ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​സ്‌​നി ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​യ സു​നി​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്, ഷാ​ജി കോ​ന്നി നി​മി​ഷ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സ​ന അ​ബ്രാ​ഹിം, ഫാ​ത്തി​മ, ശാ​ലി​നി, ഖു​ശ്ബു, നൂ​ർ​ജ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​ടി​യ​ങ്ങ, ജെ​റി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, അ​വി​നാ​ഷ്, ഉ​ത്ത​മ​ൻ കു​മാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

