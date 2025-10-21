Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:03 AM IST

    ഇ​നാ​സ്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ഇ​നാ​സ്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    സു​നി​ൽ കു​ള​ന​ട,    ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന,    ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തിലെ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്സ് സ്പേ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​നാ​സ്ക് ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ശ്രീ​രാ​ഗം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​രി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മും​താ​സ് ഫി​റോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ:

    സു​നി​ൽ കു​ള​ന​ട (പ്ര​സി), ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല (ട്ര​ഷ), മും​താ​സ് ഫി​റോ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), ബി​നു വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര (ജോ.​സെ​ക്ര), ജെ​സ്നി ഷ​മീ​ർ (ജോ.​ട്ര​ഷ), അ​വി​നാ​ഷ്, കു​ഷ്ബൂ ജ​വാ​ലെ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ദീ​പാ പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ, നി​മി​ഷ ഷ​നീ​സ് (വ​നി​ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഉ​ത്ത​മ​ൻ കു​മാ​ര​ൻ, ജെ​റി​ൻ പോ​ൾ, മ​ധു​കൃ​ഷ്ണ, ര​തീ​ഷ് പാ​ലേ​രി, സ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ന​സ് ബാ​വ, പ​ദ്മ ചി​ന്ന​ക​റു​പ്പ​ൻ (ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), ഹ​രി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, സു​നി​ൽ പൂ​ക്കോ​ട് (അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്).

