Madhyamam
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ കെ​ടാ​തെ ക​ത്തി ആ ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ...

    ഇ​റാ​ഖ് ക​ത്തി​ച്ച അ​വ​സാ​ന എ​ണ്ണക്കിണ​ർ അ​ണ​ച്ചി​ട്ട് 34 വ​ർ​ഷം
    കു​വൈ​ത്തി​ന്റ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ കെ​ടാ​തെ ക​ത്തി ആ ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ...
    തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന എ​ണ്ണക്കിണ​റു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ഓ​ർ​മ​ദി​നം കൂ​ടി പി​ന്നി​ട്ട് കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​റാ​ഖ് കൊ​ളു​ത്തി​യ എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ തീ ​അ​ണ​ച്ചി​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 34 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. 1990 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ഇ​റാ​ഖ് കു​​വൈ​ത്ത് പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ 1991 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തീ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​റാ​ഖി​സേ​ന മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ തീ ​അ​ണ​യാ​തെ നി​ന്നു.

    ക​റു​ത്ത പു​ക​യു​ടെ നാ​ളു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ 737 എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​റാ​ഖി സൈ​ന്യം തീ​യി​ട്ട​ത്. 54 എ​ണ്ണ ക്കിണ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​ച്ചു. എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ലും സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്ര, ക​ര ജീ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​വും സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    തീ​പി​ടി​ത്തം എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​ദി​നം നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ വ​രെ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം വ​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 23 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ​ശേ​ഖ​രം പാ​ഴാ​യി. പ്ര​തി​ദി​നം 120 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഇ​ത് വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്.

    എ​ണ്ണക്കിണ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​റു​ത്ത​പു​ക​യു​ടെ ആ​വ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​​​ളോ​ളം കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​കാ​ശം. അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ര​ന്തം ബാ​ധി​ച്ചു.

    പു​ക​യും വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റാ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തി.

    ച​ടു​ല​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് തീ ​കെ​ടു​ത്താ​ൻ ച​ടു​ല​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. രാ​വും പ​ക​ലും നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ അ​റി​വു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തുനി​ർ​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം​ന​ൽ​കി. പ​രി​മി​ത​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​ഘം 41 കി​ണ​റു​ക​ൾ കെ​ടു​ത്തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. 27 വി​ദേ​ശ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 10,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു. 5,800ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഭാ​ഗ​വാ​ക്കാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ മാ​സം കൊ​ണ്ട് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ തീ ​കെ​ടു​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് ലോ​ക എ​ണ്ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വ​ള​രെ വേ​ഗം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ പ​ഴ​യ ക​റു​ത്ത ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ടാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

