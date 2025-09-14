Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ: എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ.​ഒ.​സി

    എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ: എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ.​ഒ.​സി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​ണ്ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി (കെ.​ഒ.​സി) ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ (എ.​ഐ.​ഐ.​സി). കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഡി.​ഐ.​പി.​എ)​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) യും ​നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കെ.​ഒ.​സി​യു​ടെ തെ​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ന്റ​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് മു​ൻ​നി​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ്, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ എ​ണ്ണ​സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യ ഹാ​ലി​ബ​ർ​ട്ട​ൺ, സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ (ഏ​ജ​ന്റ് എ.​ഐ) മു​ൻ​നി​ര ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ ആ​യ ഘാ​യ എ.​ഐ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള കെ.​ഒ.​സി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കെ.​ഒ.​സി​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ ഈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

