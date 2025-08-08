Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:57 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; കു​വൈ​ത്തി​ന് സൗ​ദി​യു​ടെ ക​ത്ത്

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ക​ത്ത്. സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ആ​ൽ സു​ഊ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സു​ഊ​ദ് ആ​ൽ സു​ഊ​ദ് ക​ത്ത് ​കൈ​മാ​റി.ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
