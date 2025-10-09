Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഏ​കീ​കൃ​ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:22 AM IST

    ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വാ​ട​ക ക​രാ​റു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി അം​​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​ക്രി​യ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം വാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ൻ, ഉ​ട​മ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബ്രോ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsagreementKuwait Newsgulf news malayalamRent Agreement
    News Summary - Implementing a unified electronic rental agreement
    Similar News
    Next Story
    X