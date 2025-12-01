Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:41 AM IST

    വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്
    വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സം​ഘം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വം സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മു​ഖം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത് വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ക​ൾ സി.​ഐ.​ഡി പി​ടി​യി​ലാ​യി. പ്രാ​ഥ​മി​ക ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​രു​വ​രും മോ​ഷ​ണം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ്റ് മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
