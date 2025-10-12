Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:20 AM IST

    കാ​റി​ലെ​ത്തി ക​സേ​ര മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​വാ​സി കാ​മ​റ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി

    കാ​റി​ലെ​ത്തി ക​സേ​ര മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​വാ​സി കാ​മ​റ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി
    സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ മോ​ഷ​ണ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​റി​ലെ​ത്തി ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​സേ​ര മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​സേ​ര​ക​ൾ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി സ​ഥ​ലം വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ കാ​ർ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും ഡോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ക​സേ​ര​ക​ൾ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും പോ​കു​ന്ന​തും കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsimmigrantstealingCCTV Footage
