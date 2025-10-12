Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 12 Oct 2025 9:20 AM IST
Updated Ondate_range 12 Oct 2025 9:20 AM IST
കാറിലെത്തി കസേര മോഷ്ടിച്ച പ്രവാസി കാമറയിൽ കുടുങ്ങിtext_fields
News Summary - Immigrant caught on camera stealing chair from car
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കാറിലെത്തി ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കസേര മോഷ്ടിച്ച പ്രവാസിയുടെ ദൃശ്യം സി.സി.ടി.വി കാമറയിൽ കുടുങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ കടകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് കസേരകൾ കാറിൽ കയറ്റി സഥലം വിടുകയായിരുന്നു. ആളൊഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് മോഷ്ടാവ് എത്തിയത്. ഇയാൾ കാർ നിർത്തുന്നതും ഡോറുകൾ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കസേരകൾ കാറിൽ കയറ്റുന്നതും പോകുന്നതും കാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മോഷ്ടാവ് കടന്നുകളഞ്ഞു.
