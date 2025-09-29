Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 29 Sept 2025 11:58 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 11:58 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ചി​കി​ത്സ​യും മ​രു​ന്നു വി​ൽ​പന​യും; ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ഡോ​ക്ട​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ചി​കി​ത്സ​യും മ​രു​ന്നു വി​ൽ​പന​യും; ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ഡോ​ക്ട​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​യും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ

    മ​രു​ന്നു​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലൈ​സ​ൻ​സോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യെ ഹ​വ​ല്ലി ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ വാ​ട​ക മു​റി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്ലി​നി​ക്കാ​ക്കി രോ​ഗി​ക​ളെ ചി​കി​ത്സി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വ​യി​ൽ ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര ഗു​ളി​ക​ക​ൾ, വേ​ദ​ന​സം​ഹാ​രി​ക​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, സാ​ധാ​ര​ണ​വും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത​തു​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ​ത​രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ല​തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ട​ക മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വു​ക​ൾ അ​വി​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക്ലി​നി​ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യും പ​ണം വാ​ങ്ങി ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നി​നും 35 ദീ​നാ​റി​ന് വി​റ്റി​രു​ന്ന​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ​ഹി​തം പ്ര​തി​യെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.

