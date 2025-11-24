Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:40 PM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ബാ​ഗേ​ജി​ൽ നി​ന്ന് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 4ൽ ​എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ സ്യൂ​ട്ട്കേ​സി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് സം​ഘം 16 കി​ലോ പു​ക​യി​ല ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ക്സ്-​റേ സ്കാ​നി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ഗേ​ജ് തു​റ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ക​സ്റ്റം​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS: Kuwait
