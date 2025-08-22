Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    22 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 9:01 AM IST

    1000 കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യും; സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ

    പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കും
    1000 കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യും; സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ). 2024-2025 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ല​ബ​നാ​നി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള 1000 സി​റി​യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ​യും ല​ബ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് റി​സ​ർ​ച്ചി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ബാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് കു​റ​ക്ക​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മാ​ന​സി​ക ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

