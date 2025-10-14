Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 14 Oct 2025 12:08 PM IST
    date_range 14 Oct 2025 12:08 PM IST

    വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കു​മാ​യി ഐ.​ഐ.​സി

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​ഐ.​സി മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക
    ഐ.​ഐ.​സി ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സാ​മൂ​ഹ്യ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി, പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ജോ​ലി​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്ക​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, ഉം​റ-​ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​നം, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന് കീ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്ത് ഔ​ക്കാ​ഫ് മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​ഐ.​സി മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്കി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സാ​ൽ​മി​യ മ​ല​യാ​ളം ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​വു​ഐ​ബ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, ടി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ്, ഷെ​ർ​ഷാ​ദ്, ആ​മി​ർ യു.​പി, ന​ബീ​ൽ ഫ​റോ​ഖ്, കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്, സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി, ന​വാ​സ്, ശു​ഐ​ബ് ന​ന്തി, അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​ഐ.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഖു​തു​ബ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ടെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കും

