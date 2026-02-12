Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 12 Feb 2026 10:22 AM IST
    date_range 12 Feb 2026 10:22 AM IST

    ഐ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സം​ഗ​മം

    ഐ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സം​ഗ​മം
    ഐ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സം​ഗ​മം കേ​ന്ദ്ര ഐ.​ഐ.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ഹ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ സം​ഗ​മം കേ​ന്ദ്ര ഐ.​ഐ.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ഹ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ‘റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കും പൌ​ര ബോ​ധ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ന​ജീ​ബ് ന​ന്തി, ഷു​ഹൈ​ബ് തി​ക്കോ​ടി, അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷേ​ർ​ഷാ​ദ് പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​വാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

